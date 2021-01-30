التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على طريق ترشيش زحلة بسبب كثافة الضباب – موقع قناة المنار – لبنان
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January 30 2021 - 16:58

التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على طريق ترشيش زحلة بسبب كثافة الضباب

منذ 27 mins 30 January، 2021
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