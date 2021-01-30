“المستقبل”: لماذا لا يوقع رئيس الجمهورية التشكيلة الحكومية الموجودة عنده؟

رأت هيئة شؤون الاعلام في “تيار المستقبل” في لبنان في بيان لها السبت ان “التيار الوطني الحر يصر على الاستمرار في حالة الانكار التي يعيشها”، وتابعت “هي حالة مرضية سياسية يؤكد عليها أسبوعيا وفي كل بيان يصدر عنه”.

وأضاف البيان ان “سياسة تربيح الجميلة التي يعيِّر فيها تيار المستقبل هي سياسة يعتمدها التيار الوطني الحر وموجودة في أدبياته”، وتابع ان “اتهام المستقبل في اعتماد منطق تربيح الجميلة بالحرص على حقوق المسيحيين هو اتهام مردود للتيار الوطني الحر”.

وقال البيان “الاجدى للتيار الوطني الحر سؤال رئيسه السابق رئيس الجمهورية، لماذا لا يوقع على التشكيلة الحكومية الموجودة على مكتبه منذ أكثر من خمسين يوما بدلا من احتجازها؟”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام