الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني:الشعب الإيراني هزم بثورته الإسلامية الإستبداد الملكي والإستعمار الأمريكي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 30 2021 - 11:34

الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني:الشعب الإيراني هزم بثورته الإسلامية الإستبداد الملكي والإستعمار الأمريكي

منذ 43 mins 30 January، 2021
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