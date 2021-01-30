#احصاءات_غرفة_التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال ٢٤ ساعة الماضية: 6 حوادث، قتيل و 8 جرحى – موقع قناة المنار – لبنان
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January 30 2021 - 11:34

#احصاءات_غرفة_التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال ٢٤ ساعة الماضية: 6 حوادث، قتيل و 8 جرحى

منذ 2 ساعة 30 January، 2021
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