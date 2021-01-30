جنود الاحتلال الصهيوني يطلقون النار تجاه الأراضي الزراعية في منطقة “السناطي” شرقي بلدة عبسان الكبيرة شرقي محافظة #خانيونس جنوب قطاع #غزة(قناة الأقصى) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 30 2021 - 09:36

جنود الاحتلال الصهيوني يطلقون النار تجاه الأراضي الزراعية في منطقة “السناطي” شرقي بلدة عبسان الكبيرة شرقي محافظة #خانيونس جنوب قطاع #غزة(قناة الأقصى)

منذ 46 mins 30 January، 2021
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