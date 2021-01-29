فهمي للمنار: لا تقصير من قبل الجيش اللبناني في طرابلس ومدسوسون قاموا بعمليات الحرق والتخريب ومن بينهم موقوفين، أما أهالي طرابلس لا يقومون بأعمال كهذه – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2021 - 23:00

فهمي للمنار: لا تقصير من قبل الجيش اللبناني في طرابلس ومدسوسون قاموا بعمليات الحرق والتخريب ومن بينهم موقوفين، أما أهالي طرابلس لا يقومون بأعمال كهذه

منذ 1 ساعة 29 January، 2021
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