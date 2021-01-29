فهمي للمنار: هناك عدد من الموقوفين لدى الاجهزة الامنية واليوم ظهرت نتائج الاجراءات الامنية على الارض – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 29 2021 - 23:00

فهمي للمنار: هناك عدد من الموقوفين لدى الاجهزة الامنية واليوم ظهرت نتائج الاجراءات الامنية على الارض

منذ 1 ساعة 29 January، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة