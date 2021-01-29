مصادر المنار: زيارات خارجية قد يقوم بها بعض المعنيين بالتأليف ربّما ستساهم في تبريد الأجواء وتحقيق الوصال مجددا بين بعبدا وبيت الوسط – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2021 - 23:00

مصادر المنار: زيارات خارجية قد يقوم بها بعض المعنيين بالتأليف ربّما ستساهم في تبريد الأجواء وتحقيق الوصال مجددا بين بعبدا وبيت الوسط

منذ 1 ساعة 29 January، 2021
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