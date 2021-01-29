مصادر المنار: الفرنسيون يصرّون على ضرورة تأليف حكومة لبنانية في أسرع وقت ممكن لذا كان إشراكهم لدولة عربية في خارطة المساعي لإنجاز الأمر وقد تلقَّوا منها وعدًا بالمحاولة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2021 - 23:00

مصادر المنار: الفرنسيون يصرّون على ضرورة تأليف حكومة لبنانية في أسرع وقت ممكن لذا كان إشراكهم لدولة عربية في خارطة المساعي لإنجاز الأمر وقد تلقَّوا منها وعدًا بالمحاولة

منذ 1 ساعة 29 January، 2021
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