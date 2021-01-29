التحكم المروري: طريق ترشيش زحلة مقطوعة امام جميع المركبات بسبب تكون طبقة من الجليد – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2021 - 19:54

التحكم المروري: طريق ترشيش زحلة مقطوعة امام جميع المركبات بسبب تكون طبقة من الجليد

منذ 35 mins 29 January، 2021
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