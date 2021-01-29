مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية : البيان الذي صدر اليوم عن المكتب الاعلامي للرئيس المكلف سعد الحريري احتوى على ردود مغلوطة ومعلومات في غير موقعها الحقيقي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2021 - 18:24
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رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يؤكد أنه ليس في وارد القبول بتمديد ولايته أياً تكن الجهة التي تنادي به
الرئيس عون يؤكد تمسُّكه بصلاحياته وبالدستور الذي يمنع محاولة فرض حكومة غير متوازنة أو التعرّض لصلاحيات الرئيس
مكتب الحريري: نقل الخلاف السياسي إلى ساحة التطييف محاولة غير موفقة ومرفوضة ولن تمر لتنظيم اشتباك إسلامي- مسيحي
مكتب الحريري: لن تكون هناك حكومة إلا من 18 وزيرا من الاختصاصيين ونقطة عالسطر
إعلام رئاسة الجمهورية يرد على رد الحريري: الرئيس المكلف مصمم على التفرّد ولن تكون هناك حكومة تناقض العيش المشترك
الرئيس عون ترأس اجتماعا بحضور الرئيس دياب ووزراء بحث في الآلية التنفيذية لخطة تمويل شبكة الأمان الاجتماعي
العماد عون دعا الى التحقيق في ملابسات ما جرى في طرابلس والتشدد في ملاحقة المندسين المخربين
الرئيس بري: يجب التوقف مليا أمام الحرائق التي اشتعلت ليل أمس بشكل مدروس وممنهج ومخطط وهي مدانة
الرئيس بري: آن الأوان كي يتحمل الجميع مسؤولية انقاذ الشمال لانقاذ الوطن فهل نفعل؟ أم نبقى متفرجين؟
الرئيس بري: المطلوب فورا أن يقلع الجميع عن استخدام وجع الناس وجوعهم في أي استثمار سياسي رخيص
الرئيس بري: من المعنيين تشكيل حكومة "انقاذ ومهمة"ومن معرقلي تشكيلها المبادرة سريعا لإطفاء الحرائق
الرئيس دياب: لا تكفي الإدانة لتعويض طرابلس ما دفعته من أثمان باهظة بتوظيف ساحاتها في توجيه الرسائل السياسية النارية
الرئيس دياب: التحدي الآن هو في إسقاط أهداف هؤلاء المجرمين بالقبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء لمحاسبتهم
وزير الداخلية محمد فهمي ترأس اجتماعا أمنيا: طرابلس ستبقى عصية على الانجرار وراء العابثين بأمنها وبأمن لبنان
الشيخ علي الخطيب: جهات مندسة تعمل وفق اجندة سياسية مشبوهة لتخريب المطالب المحقة للمواطنين
الشيخ علي الخطيب: مصلحة الوطن تقتضي الإسراع في تشكيل حكومة قادرة على استعادة ثقة المواطن بالدولة
المفتي الشيخ أحمد قبلان دعا للعودة الى مفهوم الدولة: انقذوا طرابلس قبل أن تكون شرارة لحرق لبنان وخرابه
هيئة التعليم العالي في التعبئة التربوية في حزب الله تعلن رفضها أي مس بحقوق ومكتسبات الأستاذ الجامعي
رابطة التعليم الثانوي: لن نسمح بتمرير بنود الموازنة
الصحة اللبنانية: تسجيل 68 حالة وفاة و3497 اصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الاخيرة
لجنة شؤون الأسرى في اليمن: تحرير 5 من أسرى الجيش واللجان الشعبية في عملية تبادل عبر وسيط محلي في جبهة مأرب
وزيرا الخارجية الايراني ظريف والتركي أوغلو من اسطنبول يؤكدان على التعاون في القضايا الثنائية والإقليمية
ظريف: لن نتراجع عن خطواتنا النووية قبل رفع العقوبات الأميركية
الشرطة الهندية: انفجار أمام السفارة الإسرائيلية في نيودلهي
حركة طالبان تتهم واشنطن بانتهاك اتفاق الدوحة عبر قصف مدنيين
وكالة الأدوية التابعة للاتحاد الأوروبي: لا علاقة للقاح فايزر بحالات وفاة سجّلت في أوساط أشخاص تلقوه
وزارة التجارة الصينية: الصين صدّرت أكثر من 220 مليار كمامة في 2020
بدء التحقيق الميداني بشأن مصدر فيروس كورونا لخبراء منظمة الصحة العالمية في ووهان
الوكالة الأوروبية للأدوية: ليس لدينا بيانات عما إذا كان لقاح "استرازنيكا" يقاوم السلالات الجديدة لكورونا
المجر أول دولة في الاتحاد الأوروبي توافق على استخدام اللقاح الصيني
المعهد الوطني للاحصاء في فرنسا: تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 8,3 % عام 2020 جراء الأزمة الصحية
عمدة واشنطن ترفض توصية من قائد شرطة الكونغرس بوضع سياج دائم حوله إلى جانب تدابير أمنية أخرى
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية : البيان الذي صدر اليوم عن المكتب الاعلامي للرئيس المكلف سعد الحريري احتوى على ردود مغلوطة ومعلومات في غير موقعها الحقيقي
منذ 21 mins
29 January، 2021
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