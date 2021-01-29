مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية : البيان الذي صدر اليوم عن المكتب الاعلامي للرئيس المكلف سعد الحريري احتوى على ردود مغلوطة ومعلومات في غير موقعها الحقيقي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2021 - 18:24

مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية : البيان الذي صدر اليوم عن المكتب الاعلامي للرئيس المكلف سعد الحريري احتوى على ردود مغلوطة ومعلومات في غير موقعها الحقيقي

منذ 21 mins 29 January، 2021
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