إيطاليا توقف صفقة بيع صواريخ إلى #السعودية و #الإمارات بسبب #اليمن (رويترز) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2021 - 18:24

إيطاليا توقف صفقة بيع صواريخ إلى #السعودية و #الإمارات بسبب #اليمن (رويترز)

منذ 49 mins 29 January، 2021
أخبار موقع المنار

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