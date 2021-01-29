وزني وقع عقد قرض تمويل شبكة الأمان الاجتماعي على أن تحيله الحكومة لاحقا إلى مجلس النواب – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2021 - 16:54

وزني وقع عقد قرض تمويل شبكة الأمان الاجتماعي على أن تحيله الحكومة لاحقا إلى مجلس النواب

منذ 8 mins 29 January، 2021
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