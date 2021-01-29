انفجار بالقرب من سفارة العدو الإسرائيلي في العاصمة الهندية نيودلهي

صرّح ممثل للشرطة الهندية الجمعة، بوقوع انفجار بالقرب من سفارة كيان العدو الإسرائيلي في العاصمة الهندية، نيودلهي.وقالت الشرطة الهندية إن “الانفجار وقع على رصيف خارج مبنى السفارة وتضرر الزجاج الأمامي لأربع أو خمس سيارات كانت متوقفة في الجوار”.

كما نقلت قناة “إن دي تي في” الهندية عن ممثل الشرطة قوله “وقع الانفجار على الرصيف بالقرب من مبنى السفارة، وتضرر الزجاج الأمامي لعدة سيارات كانت متوقفة في الجوار”، مشيرا إلى أنه يتم العمل في مكان الحادث حيث تم تطويق المكان.

من جهتها، ذكرت وزارة خارجية العدو، في بيان أنه “لم يُبلغ عن وقوع إصابات في الأرواح ولا في مبنى السفارة”، مضيفة أن “السلطات الهندية تحقق في الحادث وهي على تواصل مع المسؤولين الإسرائيليين”. وأضافت الخارجية أنها “تجري تحقيقا في الانفجار”. ووقع الانفجار عند الساعة الخامسة مساء، بالتوقيت المحلي، حيث كانت السفارة الإسرائيلية مغلقة”.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني إسرائيلي قوله، إن “إسرائيل تتعامل مع الانفجار الذي وقع قرب السفارة في نيودلهي على أنه حدث أمني استهدف السفارة بعينها”، حسب قوله. وأضاف المصدر الأمني أن “نيودلهي نقلت رسائل دبلوماسية إلى “إسرائيل” مفادها بأن السلطات الهندية ستعمل على توفير الأمن والحماية للمصالح والممثليات الإسرائيلية على أراضيها”.

وأوعز وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، للعاملين في السفارة بـ “اتخاذ كافة الخطوات الأمنية المطلوبة”.

المصدر: سبوتنيك