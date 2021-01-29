انفجار قرب سفارة كيان العدو الإسرائيلي في نيودلهي (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2021 - 15:22

انفجار قرب سفارة كيان العدو الإسرائيلي في نيودلهي (سبوتنيك)

منذ 32 mins 29 January، 2021
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