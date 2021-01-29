رفض متصاعد لبنود الموازنة حول حقوق المعلمين

اكدت الهيئة الادارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي في لبنان، في بيان، انها “الجهة الرسمية الوحيدة المخولة إصدار نتائج التصويت”، وذكرت “ان الاستبيان المرسل للأساتذة ينتهي ضمنا يوم الاثنين 1/2/2021 كما ورد في بيان الرابطة”، كما اكدت الهيئة انها “لم ولن تحجب نتائج التصويت عن الاساتذة كما يشاع بين صفوفهم، بهدف شرذمة الصفوف بعيدا من الدفاع عن الحقوق التي تحركت الرابطة من أجلها”.

وأعلنت الهيئة ان “رابطة أساتذة التعليم الثانوي منذ لحظة تسريب بنود الموازنة، تحركت بمسارين وفق الاصول النقابية حيث أعلنت موقفها بإضراب تحذيري وجمعيات عمومية لتحركات لاحقة، وفي الوقت نفسه أجرى رئيسها إتصالات بالمسؤولين كافة من أجل حذف هذه البنود قبل إدارجها للمناقشة في مجلس الوزراء وهذه الاتصالات مستمرة على مدى 24 ساعة من أجل حذفها نهائيا وهي لن تسمح أبدا بتمريرها”.

رابطة المتقاعدين في التعليم الأساسي

من جهتها توجهت رابطة المتقاعدين في التعليم الأساسي الرسمي في بيان إلى “الذين نهبوا الوطن وراحوا يتقاذفون التهم ولا يجرؤون على الإفصاح عن أسماء الفاسدين، لن نسمح لكم بعد اليوم بالمتاجرة بأرواحنا”. اضافت: نحن المتقاعدين في التعليم الأساسي الرسمي متضامنون في ما بيننا ومتوافقون على حماية الوطن من فسادكم والدفاع عن حقوقنا حتى الاستماتة، وذلك بعد إطلاعنا على الموازنة المشبوهة التي تعدها الحكومة والتي هي أشبه بفلسفة النهب في ما يتعلق بالمواد 105 و106 و107 ومحاولة تمرير مطالب البنك الدولي وسيدر 1 و2. وبعد أن خسرنا من معاشاتنا ما يقارب 80 و90% لن نسمح لكم بتمرير هذه المواد خصوصا أننا كنا قد حاربناها من قبل”.

وشددت على “اننا لن نتنازل عن قرش واحد ولا نقبل الا ب- 100% ونقطة على السطر”. واضافت “لا لموازنة مشبوهة تنهب حقوقنا، يا أيها المشرعون والمتسلطون الذين نهبتم الوطن وأحرقتموه لكم نقول: إياكم واللعب بالنار “.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام