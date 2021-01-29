طقس نهاية الاسبوع عاصف والثلوج على ارتفاع 900 متر

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيرا المجني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات. تهطل امطار متفرقة أحيانا خصوصا في المناطق الجنوبية والداخلية مع انفراجات واسعة نهارا وثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق، تشتد سرعة الرياح اعتبارا من المساء وتصل ليلا الى 90 كلم/س، خصوصا شمال البلاد ويرتفع معها موج البحر الى 4 أمتار، ونحذر من تساقط اللوحات الاعلانية على الطرق، على ان يتحول ليل السبت/الأحد الى غائم وتشتد غزارة الأمطار مع حدوث برق ورعد.

وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس ماطر وعاصف أحيانا ويستمر تأثيره حتى بعد ظهر يوم الأحد حيث ينحسر تدريجيا.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات. تهطل أمطار تكون غزيرة أحيانا ومترافقة بعواصف رعدية ورياح قوية تصل لحدود 75 كلم/ساعة خصوصا شمال البلاد، وتتساقط حبات من البرد خاصة فترة قبل الظهر وتتشكل السيول، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر ويتدنى مستوى تساقطها خلال النهارالى 900 متر ومادون ذلك في المناطق الشمالية، تخف حدة الأمطار والثلوج اعتبارا من المساء.

السبت: غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات. تهطل امطار متفرقة أحيانا خصوصا في المناطق الجنوبية والداخلية مع انفراجات واسعة نهارا وثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق، تشتد سرعة الرياح اعتبارا من المساء وتصل ليلا الى 90 كلم/س، خصوصا شمال البلاد ويرتفع معها موج البحر الى 4 أمتار، ونحذر من تساقط اللوحات الاعلانية على الطرق، على ان يتحول ليل السبت/الأحد الى غائم وتشتد غزارة الأمطار مع حدوث برق ورعد.

الأحد: غائم مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل امطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خلال الفترة الصباحية، مترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تصل سرعتها الى 75 كلم/س خصوصا شمال البلاد في الفترة الصباحية ويرتفع معها موج البحر الى 4 أمتار، ونحذر من تساقط اللوحات الاعلانية على الطرق. كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق، تخف حدة الأمطار بعد الظهر وتنحسر مساء ويتحسن الطقس تدريجيا ويتحول ليلا الى قليل الغيوم.

الإثنين: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة.

– الحرارة على الساحل من 9 الى 17 درجة، فوق الجبال من صفر الى 10 درجات، في الداخل من 1 الى 10 درجات.

– الرياح السطحية: جنوبية – غربية ناشطة تصل سرعتها أحيانا الى حدود 60 كم/س خصوصا شمال البلاد.

– الانقشاع: متوسط الى سيء أحيانا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80 %.

– حال البحر: مائج الى هائج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام