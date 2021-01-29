مخاطر ارتداء كمامتين للوقاية من فيروس كورونا

أفاد مصدر طبي أن ارتداء الكمامات الطبية بشكل مزدوج، الملاحظ لدى بعض المسؤولين الأميركيين، ليس له مبرر من وجهة نظر علمية، ويمكن أن يؤدي إلى آثار جانبية سلبية على شكل إرهاق ونعاس.

وقالت خبيرة في الأمراض المعدية، غالينا غولتسمان، “هم يريدون ارتداء كمامتين، دعهم يرتدونها، لكن هذا ليس ضرورياً، قناع واحد يكفي. كل شيء له تأثير سلبي أيضاً، لأنه عندما يتنفس الشخص، فإنه يطلق ثاني أكسيد الكربون”.

ولفتت إلى أنه من ناحية، “هناك قناعان، بالطبع يحميان، ويمكن لجزيئات أقل من الفيروس اختراقهما ولكن من ناحية أخرى، يستنشق الشخص كمية أقل من الأكسجين. إنه يخلق حول أنفه نسبة متزايدة من ثاني أكسيد الكربون وقد يصاب بالتعب والنعاس وزيادة ثاني أكسيد الكربون في الدم”.

وأضافت الطبيبة، “لا يوجد دليل على أن القناع التقليدي لا يكفي للحماية اليومية من فيروس كورونا”.

وفي وقت سابق، شوهد العديد من المسؤولين الأميركيين، بمن فيهم الرئيس الحالي جو بايدن يرتدون قناعين.

المصدر: الميادين