أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 29-01-2021

البناء

• قال مصدر أمني إن عودة التفجيرات وهجمات تنظيم داعش الى العراق وسورية رغم وجود أسباب ذاتيّة لها تشكّل رسائل جهات إقليميّة للرئيس الأميركي للضغط عليه لإبقاء قواته في البلدين، ولم يستبعد رغم الأسباب المحلية لأحداث طرابلس أن تكون صندوق بريد لرسائل تظهير القدرة لهذه الجهات نفسها.

• اعتبر خبير عسكري إقليمي أن زيارة قائد المنطقة الوسطى في القوات الأميركية لكيان الاحتلال واستباقها بالحديث عن وجود فرص جيّدة مع طهران وملاقاته بتهديدات إسرائيلية لطهران تعبير عن التجاذب الذي سيتّسع بين الحليفين، كلما اقتربت ساعة العودة الأميركية للتفاهم النووي مع إيران.

النهار

• عُلم أن معظم الأحزاب ألغت جمعياتها العمومية وانتخاباتها وشكلت خلايا أزمة، ولوحظ أنّ معظم كوادر الحرس القديم أُبعدوا وهناك اتكال على عناصر شبابية لإدارة الأزمة الراهنة.

• تدور بلبلة في اوساط المجلس الاعلى للروم الكاثوليك بعدما حدد البطريرك يوسف العبسي اذار موعدا نهائيا للانتخابات في ظل رغبة عدد كبير من الاعضاء في تأجيل الاستحقاق نحو ستة اشهر اذ ان الظروف المحيطة غير مؤاتية لمعارك انتخابية انطلقت شرارتها بابعاد سياسية.

• تلتزم سفيرة أوروبية بارزة معنية بلادُها بمبادرة أساسية بالصمت ترقباً للتطورات المقبلة في ضوء الاتصال الذي جرى بين رئيس بلادها والرئيس الأميركي لتبني على الشيء مقتضاه لاحقاً عندما تصلها المعلومات الجديدة حول ماهية الاتصال ونتائجه.

اللواء

• تنتظر زيارة مرجع إلى دولة معنية استكمال الاتصالات مع عاصمة إقليمية، بشأن مجموعة ملفات، من بينها الملف اللبناني..

• تهتم الأجهزة الأمنية بمعرفة الجهات لتي بادرت إلى استخدام المولوتوف، وقنابل من أحجام صغيرة في مواجهات الشمال!

• فُهم أن فريق العمل الذي أعدّ موازنة الـ2021، والإجراءات القاتلة للقطاع العام فيها، هي جزء ترتيبات المبادرة الفرنسية، التي أخذت طريقها إلى التطبيق، كجزء من حزمة إصلاحات.

الجمهورية

• تخوف ديبلوماسيون غربيون من عودة ظهور المنظمات الإرهابية وبفعالية في عدد من دول المنطقة.

• ما زالت الإتصالإت مستمرة بين مسؤولين ماليين ومؤسسة دولية كبيرة تحضيراً لخطة دعم، بعيداً عن الإعلإم والمزايدات.

• أكدت جهة رسمية أنها ليست هي من سرب ملفاً قضائياً جرى تحريكه أخيراً من الخارج.

المصدر: صحف