أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 29-01-2021

الأخبار

احتجاجات طرابلس: الحريري يتّهم الجيش

أميركا – إيران: لا عودة إلى الوراء

‫عون: لن أمدّد والحريري لا يريد التعاون معي

‫«القتل» مستمرّ على أبواب المستشفيات

النهار

فوضى أم إنقلاب أبعد من تعطيل الحكومة؟

اللواء

السلطة الصماء: خلاف على وقف حريق طرابلس!

الحريري: الفيحاء ليست قندهار ولماذا يتفرج الجيش على إحراق المنشآت.. والقطاعات الوظيفية تعلن الإضراب المفتوح

الجمهورية

إشتعلت بين عون ودياب

إحتجاجات طرابلس مرشّحة للتمدد

سراي طرابلس تخطف أضواء سراي بيروت..والحريري لن يتنازل

الديار

استغلالٌ سياسي للفوضى في طرابلس وتحذيراتٌ غربية من «تمرد مسلح»

قرارٌ امني بعدم التهاون.. «المستقبل» مربكٌ في «شارعه» ويتهم الجيش!

عون يتريث قبل انعقاد «الاعلى للدفاع».. سباقٌ بين عداد الموت واللقاحات

البناء

مواجهات حول سراي عاصمة الشمال… والجيش لخطوات حاسمة بعد اتصالات

رغم محاولات التوظيف السياسيّ… طرابلس تدقّ باب الحكومة

انطلاق التسجيل للقاح كورونا… وحصاد اليوم الأول 80 ألفاً

المصدر: صحف