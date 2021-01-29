“رويترز”: بايدن سيرشح مستشارا سابقا لأوباما لمنصب المبعوث لشؤون إيران

أفادت وكالة “رويترز” نقلا عن مصادر مطلعة بأن إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن سترشح روبرت مالي المستشار السابق للرئيس باراك أوباما، لمنصب المبعوث الخاص لشؤون إيران.

وحسب المصادر، فإن الإعلان عن ترشيح مالي قد يتم الخميس أو الجمعة.

يذكر أن روبرت مالي كان يعمل في مجلس الأمن القومي الأمريكي خلال الفترة بين شباط/فبراير 2014 وكانون الثاني/يناير 2017، وهو أحد أكبر المفاوضين الأمريكيين حول البرنامج النووي الإيراني في 2015.

ويترأس روبرت مالي في الوقت الحالي منظمة International Crisis Group غير الحكومية للأبحاث والاستشارات في الملفات السياسية وتجنب الحروب.

المصدر: وكالة رويترز