بايدن يلغي تعديلات أدخلها ترامب على قانون التأمين الصحي

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن قرارا يلغي التعديلات التي أدخلها الرئيس السابق دونالد ترامب على التأمين الصحي ومبادرة صحة المرأة.

وقال بايدن قبل التوقيع: “اليوم أوقع مرسومين للتراجع عن الضرر الذي ألحقه ترامب… لا أصدر قانونا جديدا أو أغير أي شيء، بل أعيد الأمر لما كان عليه”.

وأضاف: “نحن نعيد فقط القانون الخاص بالرعاية الصحية الميسورة التكلفة والرعاية الطبية قبل أن يصبح ترامب رئيسا وأجرى التغييرات مما جعل البرامج غير متاحة وأكثر صعوبة للمشاركة فيها”.

وكان إلغاء التأمين الصحي التفضيلي والرعاية الصحية للمسنين الذي تم تبنيه في عهد الرئيس باراك أوباما، أحد المواقف المركزية في خطاب حملة ترامب الانتخابية.

ولم يتمكن ترامب من إلغاء القانون عبر الكونغرس، ولكن من خلال المراسيم أدخل تغييرات على التشريع ذي الشأن.

المصدر: وكالات