الخارجية اليمنية: على الأمم المتحدة الالتزام باتفاق صيانة خزان صافر النفطي

دعا نائب وزير الخارجية اليمني حسين العزي الخميس “الأمم المتحدة للالتزام بالاتفاق الموقع معها بخصوص صيانة خزان صافر النفطي العائم في البحر الاحمر وعدم تحميل الاتفاق المزيد من العقبات التي من شأنها الإخلال به”.

وأوضح العزي أن “الأمم المتحدة تقدمت بطلبات إضافية خارج الاتفاق وبعيدا عن إطار العمل المتفق عليه والموقع من الطرفين”، ولفت الى أن “الجانب الحكومي أبلغ الطرف الأممي بضرورة احترام الاتفاقات خاصة وأن هذا الطلب الجديد يتصل بشكل أو بآخر بعلاقتهم المالية مع شركات التأمين”، وقال “نحن ننأى بأنفسنا عن التورط فيما لايعنينا”.

واشار العزي الى أن “كل التأجيل المستمر وتغيير مواعيد وصول الفريق الفني للسفينة حدث ويحدث من قبل الامم المتحدة على نحو أحادي أما نحن فقد أثبتنا إهتمامنا وحرصنا الكبيرين”، وتابع أن “الحكومة تبذل حاليا جهودا حثيثة للتأكد من عدم وجود أي صلة مشبوهة تربط الفريق بواشنطن، خصوصا في ظل تطورات الموقف العدائي الامريكي تجاه الشعب اليمني.

المصدر: موقع انصار الله