حماس: ذاهبون للانتخابات بهدف إعادة تشكيل المؤسسات الفلسطينية من خلال صندوق الاقتراع

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية إن “حماس ستقبل نتيجة صندوق الاقتراع في الانتخابات الفلسطينية”، وتابع “شعبنا هو صاحب الصلاحية والحق في اختيار ممثليه”، واضاف “ذاهبون إلى الانتخابات العامة بهدف إعادة تشكيل المؤسسات الفلسطينية من خلال صندوق الاقتراع”.

ورأى الحية الخميس ان “الشعب الفلسطيني أمام حقيقة الانتخابات لطالما سعينا اليها”، واضاف “وصلنا إلى إرادة شعبنا الذي نفخر به ونحن جاهزون لخوض الانتخابات كحل أخير لإنهاء هذه الأزمة”، وتابع “حماس التي انطلقت من ضمير هذا الشعب وعاهدت ربها وشعبها أن تكون وفية لكل أهدافه، سعت أن تكون دوما عند حسن ظن شعبنا”.

وأوضح الحية “تنازلنا لشعبنا لنزيل أي عقبات تقف أمام إجراء الانتخابات”، وتابع “نأمل أن تكون محطة جديدة لشعبنا تؤسس لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على قاعدة الانتخابات في الداخل والخارج، بدءا من المجلس الوطني وانتهاء بمؤسسات السلطة”.

وقال الحية “كنا نتمنى وما زلنا أن تكون الانتخابات نتيجة لحالة توافق وطني كامل ونأمل وسنسعى بكل ما أوتينا من قدرات أن تكون الانتخابات بوابة جديدة لإنهاء حالة الانقسام تماما والولوج إلى شراكة وطنية”.

المصدر: فلسطين اليوم