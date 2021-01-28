الخارجية الروسية: عودة أكثر من 51 ألف لاجئ إلى قره باغ منذ بدء عملية حفظ السلام

أعلنت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الخميس، أن قوات حفظ السلام الروسية ساعدت في عودة حوالي 51 ألف لاجئ إلى إقليم قره باغ من أرمينيا. وقالت زاخاروفا في إحاطة “قامت قوات حفظ السلام الروسية بتوفير العودة الآمنة للاجئين. وقد عاد 51الف لاجئ إلى إقليم قره باغ من أرمينيا، منذ 14تشرين الثاني/نوفمبر 2020،وتم تبادل أكثر من 1.5 ألف جثة بين أرمينيا وأذربيجان، وتم تطهير750 هكتارا من الأراضي وأكثر من 230 كيلومترا من الطرق ، وتم إبطال أكثر من 24 ألف عبوة ناسفة”.

ووفقا لها، بمساعدة قوات حفظ السلام، تمت استعادة نظام الإمداد بالطاقة بالكامل، وتلقى حوالي 1300 شخص رعاية طبية. يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من تشرين الثاني /نوفمبر الماضي. وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باغ.

ونص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمنية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

كما تضمن الاتفاق أيضا رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.

المصدر: سبوتنيك