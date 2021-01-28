الصحة الفلسطينية: تسجيل 8 وفيات و747 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة انه تم تسجيل 8 وفيات، و747 إصابة جديدة بفيروس كورونا و764 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الكيلة الخميس أنه “تم تسجيل حالتي وفاة في الضفة وفي قطاع غزة 2، ومدينة القدس 4 وفيات”.

وأشارت الكيلة إلى أن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: ضواحي القدس (23)، طولكرم (21)، سلفيت (16)، قلقيلية (13)، طوباس (7)، جنين (30)، نابلس (54)، بيت لحم (24)، رام الله والبيرة (85)، الخليل (57)، أريحا والأغوار (3)، قطاع غزة (264)، مدينة القدس (150)”.

المصدر: فلسطين اليوم