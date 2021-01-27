الجيش اللبناني ينتشر في ساحة النور في طرابلس وعودة الهدوء الى المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 27 2021 - 23:10

الجيش اللبناني ينتشر في ساحة النور في طرابلس وعودة الهدوء الى المنطقة

منذ 39 mins 27 January، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة