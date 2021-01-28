أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 28-01-2021

الأخبار

التلقيح المعركة الأكبر

…والحالات الحرجة بين الأعلى عالمياً

التخصّص الجامعيّ في زمن الأزمة: غياب التوجيه يزيد البطالة والهـجرة

النهار

التفلُّت يتّسع… و”نداء الطوائف” لحكومة فوراً

اللواء

طرابلس «ساحة حرب»: حذار الحل الأمني!

أعداد الجرحى تجاوز الـ250 .. ورفض شيعي للتمديد لعون.. وغضب نقابي من إطاحة تقديمات الموظفين

الديار

عون والحريري بانتظار المرحلة الثانية من المبادرة الفرنسية.. فهل تبدأ الاسبوع المقبل ؟

رسائل مشتعلة عبر الشارع.. وخصوم الحريري يصعدون لحمله على الاعتذار

خطة التلقيح: اللقاح مجاني للبنانيين والمقيمين ورقابة محلية ودولية

الجمهورية

جوهر الصراع: صلاحيات.. واستحقاقات!

الإنسداد الحكومي يشعل الإحتجاجات.. «كــورونا» يتفاعل فهل ستصل اللقاحات؟

البناء

طرابلس تقرع الجرس: الانفجار والفوضى وراء الباب… الفقر يولّد بيئة سقوط الأمن

الحريري يلمّح لشقيقه بهاء في استغلال أحداث الشمال… فهل يسرّع الحكومة؟

لبنان في دائرة الأشد خطراً في سلم كورونا… بين أعلى نسب الإصابات والوفيات

المصدر: صحف