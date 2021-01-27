إدارة بايدن تجمد بشكل مؤقت مبيعات أسلحة أمريكية للسعودية والإمارات

ذكر مسؤولون أمريكيون، اليوم الأربعاء، أن”إدارة الرئيس الجديد للولايات المتحدة، جو بايدن، قررت تجميد بعض مبيعات الأسلحة الأمريكية بشكل مؤقت للسعودية والإمارات”.

وأوضح المسؤولون، حسبما نقلته صحيفة “وول ستريت جورنال” ووكالة “رويترز”، أن فريق بايدن يدرس حاليا صفقات بيع الأسلحة بمليارات الدولارات والتي عقدتها مع السعودية والإمارات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

وقالت المصادر إن”هذا قرار تعليق مبيعات الأسلحة يشمل صفقة توريد الذخائر الدقيقة إلى السعودية وكذلك تزويد الإمارات بمقاتلات “F-35″ من الجيل الخامس”.

وأشار المسؤولون مع ذلك إلى أن”فحص صفقات الأسلحة التي أبرمتها الإدارة السابقة أمر عادي في السياسة الأمريكية، وعلى الرغم من التعليق من المرجح أن تتم المصادقة على هذه المبيعات في نهاية المطاف”.

المصدر: وول ستريت جورنال+رويترز