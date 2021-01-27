الجيش السوري يقضي على 8 من الإرهابيين الذين اعتدوا على حافلات ركاب على طريق دير الزور-تدمر – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2021 - 21:34

الجيش السوري يقضي على 8 من الإرهابيين الذين اعتدوا على حافلات ركاب على طريق دير الزور-تدمر

منذ 54 mins 27 January، 2021
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