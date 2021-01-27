مراسل المنار: جيش العدو الصهيوني يبدأ بتسليم “البقرات” التي سرقها يوم الأحد الماضي من الوزاني في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2021 - 19:54
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حكومة تصريف الأعمال تطلق خطة الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: لن نألو جهدا حتى يصل اللقاح الى أكبر شريحة من اللبنانيين في اقرب وقت
رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب: نحن بحاجة الى الصبر أياماً معدودة حتى نبدأ نلمس نتائج الإقفال
الوزير حمد حسن: لقاح كورونا سيكون مجانيا ونهدف لتحقيق مستويات عالية من التلقيح بالمجتمع تصل إلى 80 بالمئة خلال 2021
رئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا: هدفنا تلقيح 5 ملايين ونصف مليون شخص والوصول إلى مناعة تحمي المجتمع ككل
رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي: نحذر اللبنانيين من أن البدء بحملة التلقيح لا يعني الإستخفاف بالإجراءات الصحية
الصحة اللبنانية: تسجيل 76 حالة وفاة و3906 اصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الاخيرة
الجيش اللبناني: إصابة 31 عسكريا خلال تظاهرات طرابلس وتوقيف 5 أشخاص
وزيرة الدفاع زينة عكر دانت تعرض 31 عسكريا من الجيش لاصابات جراء الاعتداء عليهم ورشقهم بالحجارة والمفرقعات
عكر: الجيش اللبناني والقوى الامنية حريصون على حماية المتظاهرين وحقهم بالتعبير السلمي وحق التنقل للمواطنين
الرئيس سعد الحريري: أنبه أهلنا في طرابلس من أي استغلال لاوضاعهم المعيشية لأنه قد تكون وراء تحركاتهم رسائل سياسية
الرئيس الحريري: قرار الاقفال هدفه حماية المواطنين من خطر الكورونا والالتزام به مسؤولية لا يجوز التهاون فيها
وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني أعطى توجيهاته بدفع جزء من مستحقات الضمان الاجتماعي
وزير الزراعة يوجه كتابا الى حاكم مصرف لبنان يطالبه بالإسراع في منح الموافقات لدعم القطاع الزراعي
النائب طلال أرسلان: التدقيق الجنائي هو الخطة الأولى لمعرفة السراديب التي نهبت وسرقت أموال الناس عبرها
الشيخ عبد الأمير قبلان: نحذر من خطاب سياسي متهور من شأنه دفع البلاد نحو الهاوية
حزب الله في منطقة البقاع يبادر الى رفع الثلوج عن طريق بلدة طفيل ويفك الحصار عن أهاليها
بلدية بيروت تسطر محاضر ضبط بحق عدد من تجار اللحوم والخضار المخالفين لقرار التعبئة العامة في سوقي صبرا وحي اللجا
الخارجية العراقية: أرسلنا رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي لطلب الرقابة على الانتخابات النيابية المقبلة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
أفيف كوخافي: يجب عدم العودة للاتفاق النووي حتى لو تم تحسينه بل تشديد العقوبات على إيران
مكتب الرئيس الإيراني رداً على قائد الأركان الإسرائيلي: لن نتردد في الدفاع عن أمننا القومي بمواجهة أي تهديد
ممثل إيران في الأمم المتحدة: تهديدات اسرائيل وكذبها المتواصل هدفه التعتيم على أسلحتها النووية وتهديد استقرار المنطقة
الرئيس الإيراني: سننفذ التزاماتنا فور عودة جميع الأطراف لتنفيذ التزاماتها بالاتفاق النووي ورفع العقوبات
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يزور أنقرة يوم الجمعة لبحث ملفات إقليمية والعلاقات الثنائية
موسكو وواشنطن وافقتا على تمديد العمل بمعاهد ستارت 3 الجديدة للحد من الأسلحة النووية لمدة خمس سنوات
بايدن في اتصال مع بوتين: حل الدولتين هو السبيل الوحيد للتقدم نحو السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين
الكرملين: بوتين أكد في اتصال هاتفي مع بايدن أن تطبيع العلاقات بين موسكو وواشنطن يصب في مصلحة البلدين
وول ستريت جورنال: وزير الحرب الأميركي سيجري مراجعة لعديد القوات الأميركية في العراق وأفغانستان
الرئيس الأميركي: يجب مواجهة العنصرية ونظريات تفوق العرق الأبيض لأن البلاد تواجه مستوى عميقا من عدم المساواة
الصليب الأحمر اللبناني يضع الرقم 1760 كخط ساخن لطلب أجهزة تنفس لمن هم بحاجة وفقا لتقرير الطبيب المختص
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مراسل المنار: جيش العدو الصهيوني يبدأ بتسليم “البقرات” التي سرقها يوم الأحد الماضي من الوزاني في جنوب لبنان
منذ 11 mins
27 January، 2021
عاجل
جيش العدو الصهيوني
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