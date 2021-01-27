مراسل المنار: جيش العدو الصهيوني يبدأ بتسليم “البقرات” التي سرقها يوم الأحد الماضي من الوزاني في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2021 - 19:54

مراسل المنار: جيش العدو الصهيوني يبدأ بتسليم “البقرات” التي سرقها يوم الأحد الماضي من الوزاني في جنوب لبنان

منذ 11 mins 27 January، 2021
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