عز الدين: على بلديات ومخاتير صور التنسيق مع اتحاد البلديات حول آلية تحميل البيانات على المنصة الالكترونية للتلقيح

ناشدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة الدكتورة عناية عز الدين في بيان، رؤساء البلديات والمخاتير في قضاء صور، “التواصل والتعاون مع اتحاد البلديات في اسرع وقت ممكن، للاطلاع على الآلية المعتمدة لتحميل بيانات المواطنين على المنصة الالكترونية للتلقيح التي ستطلقها وزارة الصحة غدا”.

ودعت الى “تضافر الجهود والتعاون بين المواطنين والسلطات البلدية لضمان حصول الفئات ذات الاولوية على اللقاح، ما يساهم في الحد من تفشي الوباء والتخفيف من الاصابات ضمن الفئة المستهدفة في المرحلة الاولى، ما يقلص من الحالات التي تحتاج للعناية الفائقة”، مؤكدة أن “حصول العاملين الصحيين على اللقاح هو ضرورة وشرط اساسي للاستمرار في مواجهة هذه الجائحة”.

وقالت عز الدين: “الممرضات والممرضون والطبيبات والاطباء وكافة العاملات والعاملين في القطاع الصحي، هم الجنود الواقفون في الخط الامامي في معركتنا مع الفيروس، ونتمنى ان يساهم تلقيهم اللقاح في تأمين وقايتهم من الاصابة ليتمكنوا من الاستمرار في اداء واجبهم المهني والانساني في هذه الظروف الحساسة والدقيقة”.

ودعت المواطنين الى “الاستمرار بالتزام الاجراءات الوقائية الى حين وصول البلاد الى تلقيح حوالى 70 بالمئة من المقيمين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام