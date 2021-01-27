حماس تنفي مزاعم صحيفة بريطانية حول العلاقة مع تركيا

نفت حركة حماس الاربعاء المزاعم التي ساقها تقرير لصحيفة “تايمز” البريطانية، من توجيه تركيا رسائل للحركة بشأن “حضورها ونشاطها، تمهيدا لإعادة الدفء في العلاقة الباردة بين أنقرة وتل أبيب”.

وقال الناطق الرسمي باسم حماس سامي أبو زهري إن “ما ورد في التقرير عبارة عن مزاعم لا أساس لها من الصحة”، وأكد أن “علاقة أنقرة بالفصائل الفلسطينية جيدة ومستقرة ولا تعاني من أية توترات”.

ولفت أبو زهري إلى أن “التقارير التي تروج لوجود توتر بين حماس وتركيا، تقف خلفها جهات ولوبيات إسرائيلية تهدف لضرب العلاقة التي تجمع بين الطرفين”.

وأكد أبو زهري أن “حماس اعتادت على مثل هذه التقارير التحريضية ضد علاقاتها وتواصلها مع المحيط العربي والإسلامي وحتى الدولي، والتي عادة ما تقوم بها جهات تستند على مصادر مشبوهة وافتراضية وكاذبة”.

المصدر: فلسطين اليوم