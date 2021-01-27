الهيئة الصحية الاسلامية: 264 مهمة خلال الـ24 ساعة الماضية

أفادت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني، في بيان، ان مراكزها المنتشرة على الاراضي اللبنانية كافة، نفذت 264 مهمة مختلفة خلالال 24 ساعة الماضية.

توزعت على الشكل التالي:

– 71 مهمة نقل مصابين بفيروس كورونا الى المستشفيات والمحاجر المخصصة

– تجهيز 16 حالة وفاة من ناحية (التغسيل، والتكفين، والدفن)

– 5 مهمات تعقيم

– 16 نشاطا توعويا للمجتمع

– 29 مهمة اعارة مستلزمات طبية (جهاز اوكسيجين، قنينة اوكسيجين، كرسي مدولب، عكازات، فرشة مياه، ووكر، اوكسيميتر)

– 137 مهمة نقل حالات اسعافية طارئة وعادية

– بالاضافة الى العديد من المهام داخل غرف الطوارئ في كل مركز.

الجدير بالذكر ان عدد المهام التي نفذتها المديرية العامة للدفاع المدني – الهيئة الصحية – في مكافحة جائحة كورونا فقط حتى الان 5336 مهمة نقل (مصاب او مشتبه باصابته او مخالط ) ،و دفن965 متوفيا بالفيروس من اصل 2477 في لبنان، بالاضافة الى 51545 مهمة تعقيم للمؤسسات العامة والخاصة، المدارس، الجامعات، دور العبادة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام