العدو الاسرائيلي قام بعمليات تجريف واسعة في الخليل بالضفة المحتلة

قامت سلطات العدو الاسرائيلي بتجريف واسعة لأراضي تابعة لمواطنين فلسطينيين لتوسيع حدود مستوطنة “نجيهوت” الصهيونية الواقعة فوق أراضي المواطنين على الطريق الواصل بين مدينة الخليل وبلدة بيت عوا غرب الخليل بالضفة المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “عملية التجريف طالت مساحات واسعة من اراضي المواطنين، بهدف توسعة حدود المستوطنة وشق طرق في محيطها”، وأضافت ان “جنود الاحتلال اعتدوا على المواطن محمد جاد الله، خلال محاولته منع جرافات الاحتلال من تجريف أرضه”.

ولفتت المصادر الى ان “قامت قوات الاحتلال بهدم عرائش ومصادرة خزانات مياه وتخريب اراضي للمواطنين في منطقة الطيبة فرش الهوى غرب مدينة الخليل”.

المصدر: وكالة معاً