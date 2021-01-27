العدو الاسرائيلي قام بعمليات تجريف واسعة في الخليل بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2021 - 14:38

العدو الاسرائيلي قام بعمليات تجريف واسعة في الخليل بالضفة المحتلة

منذ 11 mins 27 January، 2021
العدو الاسرائيلي
عربي وإقليمي - فلسطين

قامت سلطات العدو الاسرائيلي بتجريف واسعة لأراضي تابعة لمواطنين فلسطينيين لتوسيع حدود مستوطنة “نجيهوت” الصهيونية الواقعة فوق أراضي المواطنين على الطريق الواصل بين مدينة الخليل وبلدة بيت عوا غرب الخليل بالضفة المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “عملية التجريف طالت مساحات واسعة من اراضي المواطنين، بهدف توسعة حدود المستوطنة وشق طرق في محيطها”، وأضافت ان “جنود الاحتلال اعتدوا على المواطن محمد جاد الله، خلال محاولته منع جرافات الاحتلال من تجريف أرضه”.

ولفتت المصادر الى ان “قامت قوات الاحتلال بهدم عرائش ومصادرة خزانات مياه وتخريب اراضي للمواطنين في منطقة الطيبة فرش الهوى غرب مدينة الخليل”.

المصدر: وكالة معاً

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