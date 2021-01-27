الصحة الفلسطينية : تسجيل 5 وفيات و608 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الأربعاء انه تم تسجيل 5 وفيات و608 إصابات جديدة بوباء كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أنه “تم تسجيل 3 حالات وفاة في الضفة الغربية: أريحا والأغوار 1، رام الله والبيرة 1، نابلس 1، وفي قطاع غزة حالتي وفاة”.

وأشارت الوزارة إلى أن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: سلفيت (24)، نابلس (67)، ضواحي القدس (16)، طوباس (5)، بيت لحم (16)، رام الله والبيرة (65)، طولكرم (17)، قلقيلية (4)، الخليل (37)، جنين (22)، أريحا والأغوار (3)، قطاع غزة (327)”.

المصدر: فلسطين اليوم