نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت: 26 حالة إيجابية

أفادت وزارة الصحة العامة استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 24 الحالي و25 منه، وأظهرت النتائج 26 حالة إيجابية.

وجاءت نتائج 24/1/2021 كالآتي:

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية الرقم 405 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية الرقم 713 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية الرقم 828 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية الرقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة عمان : شركة MEA الرقم 311 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA الرقم 305 (جميعها سلبية)

رحلة الشارقة : شركة G9 الرقم 385 (جميعها سلبية)

رحلة جدة : شركة SV الرقم 641 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA الرقم 266 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA الرقم 427 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة أبو ظبي : شركة EY الرقم 535 (جميعها سلبية)

رحلة لارنكا : شركة MEA الرقم 262 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت : شركة MEA الرقم 218 (جميعها سلبية)

رحلة أضنا : الشركة التركية الرقم 7836 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية الرقم 953 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية الرقم 711 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة باريس : شركة MEA الرقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : شركة MEA الرقم 437 (جميعها سلبية)

رحلة النجف : شركة MEA الرقم 327 (إحدى عشرة حالة إيجابية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية الرقم 826 (حالتان إيجابيتان)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية الرقم 418 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة دبي : شركة MEA الرقم 429 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة TO الرقم 3338 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة Pegasus الرقم 863 (جميعها سلبية)

رحلة جدة : شركة MEA الرقم 1369 (جميعها سلبية)

رحلة لندن : شركة MEA الرقم 202 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة كوبنهاغن : شركة MEA الرقم 226 (جميعها سلبية)

رحلة الرياض : شركة MEA الرقم 1423 (حالتان إيجابيتان)

وجاءت نتائج 25/1/2021 كالاتي:

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية الرقم 406 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية الرقم 828 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية الرقم 713 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية الرقم 416 (حالتان إيجابيتان)

رحلة عمان : شركة MEA الرقم 311 (جميعها سلبية)

رحلة النجف : الشركة العراقية الرقم 139 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الشارقة : شركة G9 الرقم 385 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA الرقم 266 (حالتان إيجابيتان)

رحلة دبي : شركة MEA الرقم 427 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : شركة MEA الرقم 437 (جميعها سلبية)

رحلة برلين : شركة SR الرقم 110 (جميعها سلبية)

رحلة دوسلدورف : شركة SR الرقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة ميلانو : شركة MEA الرقم 235 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة MEA الرقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية الرقم 711 (جميعها سلبية)

رحلة الرياض : شركة MEA الرقم 1423 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة Air France الرقم 566 (جميعها سلبية)

رحلة دمشق : شركة RB الرقم 181 (جميعها سلبية)

الرياض : شركة XY الرقم 301 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA الرقم 429 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية الرقم 418 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت : شركة LH الرقم 1308 (جميعها سلبية)

رحلة الدمام : شركة MEA الرقم 1443 (جميعها سلبية)

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام