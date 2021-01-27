نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت: 26 حالة إيجابية

أفادت وزارة الصحة العامة استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 24 الحالي و25 منه، وأظهرت النتائج 26 حالة إيجابية.
وجاءت نتائج 24/1/2021 كالآتي:
رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية الرقم 405 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية الرقم 713 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية الرقم 828 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية الرقم 416 (جميعها سلبية)
رحلة عمان : شركة MEA الرقم 311 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : شركة MEA الرقم 305 (جميعها سلبية)
رحلة الشارقة : شركة G9 الرقم 385 (جميعها سلبية)
رحلة جدة : شركة SV الرقم 641 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة MEA الرقم 266 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة MEA الرقم 427 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة أبو ظبي : شركة EY الرقم 535 (جميعها سلبية)
رحلة لارنكا : شركة MEA الرقم 262 (جميعها سلبية)
رحلة فرانكفورت : شركة MEA الرقم 218 (جميعها سلبية)
رحلة أضنا : الشركة التركية الرقم 7836 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية الرقم 953 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية الرقم 711 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة باريس : شركة MEA الرقم 212 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : شركة MEA الرقم 437 (جميعها سلبية)
رحلة النجف : شركة MEA الرقم 327 (إحدى عشرة حالة إيجابية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية الرقم 826 (حالتان إيجابيتان)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية الرقم 418 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة دبي : شركة MEA الرقم 429 (جميعها سلبية)
رحلة باريس : شركة TO الرقم 3338 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة Pegasus الرقم 863 (جميعها سلبية)
رحلة جدة : شركة MEA الرقم 1369 (جميعها سلبية)
رحلة لندن : شركة MEA الرقم 202 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة كوبنهاغن : شركة MEA الرقم 226 (جميعها سلبية)
رحلة الرياض : شركة MEA الرقم 1423 (حالتان إيجابيتان)
وجاءت نتائج 25/1/2021 كالاتي:
رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية الرقم 406 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية الرقم 828 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية الرقم 713 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية الرقم 416 (حالتان إيجابيتان)
رحلة عمان : شركة MEA الرقم 311 (جميعها سلبية)
رحلة النجف : الشركة العراقية الرقم 139 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة الشارقة : شركة G9 الرقم 385 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة MEA الرقم 266 (حالتان إيجابيتان)
رحلة دبي : شركة MEA الرقم 427 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : شركة MEA الرقم 437 (جميعها سلبية)
رحلة برلين : شركة SR الرقم 110 (جميعها سلبية)
رحلة دوسلدورف : شركة SR الرقم 416 (جميعها سلبية)
رحلة ميلانو : شركة MEA الرقم 235 (جميعها سلبية)
رحلة باريس : شركة MEA الرقم 212 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية الرقم 711 (جميعها سلبية)
رحلة الرياض : شركة MEA الرقم 1423 (جميعها سلبية)
رحلة باريس : شركة Air France الرقم 566 (جميعها سلبية)
رحلة دمشق : شركة RB الرقم 181 (جميعها سلبية)
الرياض : شركة XY الرقم 301 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة MEA الرقم 429 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية الرقم 418 (جميعها سلبية)
رحلة فرانكفورت : شركة LH الرقم 1308 (جميعها سلبية)
رحلة الدمام : شركة MEA الرقم 1443 (جميعها سلبية)
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام