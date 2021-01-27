نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت: 26 حالة إيجابية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2021 - 10:44

نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت: 26 حالة إيجابية

منذ 50 mins 27 January، 2021
مطار بيروت
لبنان

أفادت وزارة الصحة العامة استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 24 الحالي و25 منه، وأظهرت النتائج 26 حالة إيجابية.

وجاءت نتائج 24/1/2021 كالآتي:

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية الرقم 405 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية الرقم 713 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية الرقم 828 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية الرقم 416 (جميعها سلبية)
رحلة عمان : شركة MEA الرقم 311 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : شركة MEA الرقم 305 (جميعها سلبية)
رحلة الشارقة : شركة G9 الرقم 385 (جميعها سلبية)
رحلة جدة : شركة SV الرقم 641 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة MEA الرقم 266 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة MEA الرقم 427 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة أبو ظبي : شركة EY الرقم 535 (جميعها سلبية)
رحلة لارنكا : شركة MEA الرقم 262 (جميعها سلبية)
رحلة فرانكفورت : شركة MEA الرقم 218 (جميعها سلبية)
رحلة أضنا : الشركة التركية الرقم 7836 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية الرقم 953 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية الرقم 711 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة باريس : شركة MEA الرقم 212 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : شركة MEA الرقم 437 (جميعها سلبية)
رحلة النجف : شركة MEA الرقم 327 (إحدى عشرة حالة إيجابية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية الرقم 826 (حالتان إيجابيتان)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية الرقم 418 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة دبي : شركة MEA الرقم 429 (جميعها سلبية)
رحلة باريس : شركة TO الرقم 3338 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة Pegasus الرقم 863 (جميعها سلبية)
رحلة جدة : شركة MEA الرقم 1369 (جميعها سلبية)
رحلة لندن : شركة MEA الرقم 202 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة كوبنهاغن : شركة MEA الرقم 226 (جميعها سلبية)
رحلة الرياض : شركة MEA الرقم 1423 (حالتان إيجابيتان)

وجاءت نتائج 25/1/2021 كالاتي:

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية الرقم 406 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية الرقم 828 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية الرقم 713 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية الرقم 416 (حالتان إيجابيتان)
رحلة عمان : شركة MEA الرقم 311 (جميعها سلبية)
رحلة النجف : الشركة العراقية الرقم 139 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة الشارقة : شركة G9 الرقم 385 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة MEA الرقم 266 (حالتان إيجابيتان)
رحلة دبي : شركة MEA الرقم 427 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : شركة MEA الرقم 437 (جميعها سلبية)
رحلة برلين : شركة SR الرقم 110 (جميعها سلبية)
رحلة دوسلدورف : شركة SR الرقم 416 (جميعها سلبية)
رحلة ميلانو : شركة MEA الرقم 235 (جميعها سلبية)
رحلة باريس : شركة MEA الرقم 212 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية الرقم 711 (جميعها سلبية)
رحلة الرياض : شركة MEA الرقم 1423 (جميعها سلبية)
رحلة باريس : شركة Air France الرقم 566 (جميعها سلبية)
رحلة دمشق : شركة RB الرقم 181 (جميعها سلبية)
الرياض : شركة XY الرقم 301 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة MEA الرقم 429 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية الرقم 418 (جميعها سلبية)
رحلة فرانكفورت : شركة LH الرقم 1308 (جميعها سلبية)
رحلة الدمام : شركة MEA الرقم 1443 (جميعها سلبية)

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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