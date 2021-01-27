عناوين وأسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 27 كانون الثاني 2021

العناوين

الأخبار :

– موازنة 2021: الانهيار لم يحصل‎!‎

– قضيّة سلامة السويسريّة: صمت سياسي مريب

– هيئة التشريع:حسابات المصارف مشمولة بالتدقيق الجنائي

– طرابلس تحتجّ على الإقفال: شرارة انتفاضة شــعبية؟

– منتخبات لبنان في «سجن الإقفال العامّ»

– تصاعد موجة الاحتجاج في تونس: انسداد سياسي يُعمّق الأزمة

البناء :

– قطع طرقات ومواجهات مع الجيش أبرزها ‏شمالاً … وأسئلة عن اللون السياسيّ

– اللواء إبراهيم يبدأ زيارات مكوكيّة بمواكبة الرئيس بري لإحداث خرق بين بعبدا وبيت الوسط

– الشيخ ‏قاسم مودّعاً كوبيتش: متمسّكون بمقاومتنا… وللإسراع بتشكيل الحكومة

الديار :

– رقعة الاحتجاجات الشعبية تتسع وعنف في طرابلس… هل تتجدد ‏انتفاضة 17 تشرين؟

– تعويل على حركة فرنسية لحلحلة التصلب اللبناني حكوميا

– شيا في بعبدا وعين التينة… هل تستأنف مفاوضات الترسيم قريبا؟

اللواء :‎

– “‎إقفال التسوية” ومجابهة الفقراء يهدّدان بانفجار واسع‎!‎

– تردّد “عوني” بالاتصال بالحريري ومحاولة لإحراج دياب..

– عداد الوفيات يسابق منصة اللقاحات

الجمهورية :

– ضغط فرنسي و”دفشة” أميركية ‏ناعمة… والشارع يحرّك التأليف

– الحكومة على نار الإطارات المشتعلة

– الشارع يستعيد حماوته

النهار :

– سباق مخيف بين وفيات كورونا وعصيان الشارع

الأنباء :

– ‎70 % ‎من الإصابات الجديدة سببها السلالة المتحوّرة .. ورقم قياسي مخيف للوفيات

– الحُكم يُبدِع في جعل حياة اللبنانيين مستحيلة.. ويبحث عن “بدعة” لتمديد ذلك

الاسرار

البناء‎

– ‎ ‎تقول مصادر مالية إن ملف حاكم مصرف لبنان فُتح ولن يُغلَق وإن الحماية السياسية داخليّة كانت أم خارجية ‏معيارها منع فتح الملف، أما وقد فُتِح فلم تعُد بيد السياسة القدرة على إغلاقه، لأن ما قاله الحاكم نفسه يكفي لبقاء ‏الملف مفتوحاً طالما أن هناك تحويلات ولحسابات تتداخل بين وضعه الرسميّ ومصالحه الخاصة، وفي ظرف ‏مالي سيئ للدولة‎.

– قال دبلوماسي فرنسي إن شهر آذار سيكون فاصلاً في الانتقال نحو العودة إلى الاتفاق النوويّ، حيث تدخل إيران ‏مرحلة التخصيب المرتفع ويستحقّ اجتماع لجنة المشاركين في الاتفاق التي يمكن أن يبدأ الأميركيون بالعودة ‏للمشاركة باجتماعاتها ترجمة لانضوائهم تحت الاتفاق‎.‎

الجمهورية‎

– يجري البحث جدّيًا في الكواليس لوقف دعم الصرّافين وعدم إمدادهم بالدولار المدعوم على سعر 3900 ليرة لبنانية ‏خاصة بعد علامات استفهام كبيرة حول من استفاد منها ولماذا كل هذا التأخير في وقف هدر اموال المودعين‎.

– يقول سياسي عريق إن المسؤولين هم سبب الأزمة لأنهم لا يتمتعون بأهلية تخوّلهم معالجة الأمور المصيرية في ‏البلاد‎.

– توقفت سفيرة إحدى الدول الغربية في بيروت أمام ما نشر حول ملف حساس لم تطلع هي عليه وسألت كيف ‏عرفوا بمحتوياته؟

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اللواء‎

– تبلغت جهات لبنانية أن تفاهماً حصل بين واشنطن وباريس على أن تتولى الأخيرة المفاوضة مع طهران حول ‏الملف النووي الإيراني‎.

– فوجئت أكثر من جهة بلجوء فريق سياسي إلى توتير الوضع من خلال التلميح الواضح إلى خيار التمديد الممجوج ‏والمرفوض‎.

– ما تزال استقالة مدير عام وزارة حسّاسة دون بت، ولم يعرف مصيرها… ولا حتى البدائل‎!‎

النهار‎

– اثار كلام للنائب ماريو عون عن التمديد للرئيس ميشال عون عاصفة من الردود عبر وسائل التواصل الاجتماعي ‏وسألوا عن انجازات تستحق التمديد ربطاً بكلام سابق للنائب سليم الخوري عن البقاء في وزارة الطاقة لاستكمال ‏ما سماه “انجازات نريد ان نكملها‎”.

– يلاحَظ أنّ مكاتب استشارية هندسية وسواها، إلى بعض الرياضيين المخضرمين ممن يملكون مؤسسات رياضية، ‏انتقلوا في الأسابيع الماضية إلى دبي وبعض دول الخليج وأقفلوا مؤسساتهم في لبنان‎.

– تُعقد لقاءات متواصلة وبعيداً من الإعلام لتيار سياسي بارز حيث تُدرس كل الخيارات، ويُنقل أنّ مواقف مهمة جداً ‏سيقدم عليها رئيس التيار في وقت غير بعيد‎.‎

الأنباء

– موقف مستهجن حول استحقاق من المبكر الحديث عنه في رسالة جسّ نبض على ما يبدو‎.‎

– تيار سياسي يواصل ممارسة الازدواجية في مواقفه والتصعيد في بياناته ليعود وينفي أي دور تعطيلي له‎

المصدر: صحف