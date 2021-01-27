عناوين وأسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 27 كانون الثاني 2021

العناوين
الأخبار :
– موازنة 2021: الانهيار لم يحصل!
– قضيّة سلامة السويسريّة: صمت سياسي مريب
– هيئة التشريع:حسابات المصارف مشمولة بالتدقيق الجنائي
– طرابلس تحتجّ على الإقفال: شرارة انتفاضة شــعبية؟
– منتخبات لبنان في «سجن الإقفال العامّ»
– تصاعد موجة الاحتجاج في تونس: انسداد سياسي يُعمّق الأزمة
البناء :
– قطع طرقات ومواجهات مع الجيش أبرزها شمالاً … وأسئلة عن اللون السياسيّ
– اللواء إبراهيم يبدأ زيارات مكوكيّة بمواكبة الرئيس بري لإحداث خرق بين بعبدا وبيت الوسط
– الشيخ قاسم مودّعاً كوبيتش: متمسّكون بمقاومتنا… وللإسراع بتشكيل الحكومة
الديار :
– رقعة الاحتجاجات الشعبية تتسع وعنف في طرابلس… هل تتجدد انتفاضة 17 تشرين؟
– تعويل على حركة فرنسية لحلحلة التصلب اللبناني حكوميا
– شيا في بعبدا وعين التينة… هل تستأنف مفاوضات الترسيم قريبا؟
اللواء :
– “إقفال التسوية” ومجابهة الفقراء يهدّدان بانفجار واسع!
– تردّد “عوني” بالاتصال بالحريري ومحاولة لإحراج دياب..
– عداد الوفيات يسابق منصة اللقاحات
الجمهورية :
– ضغط فرنسي و”دفشة” أميركية ناعمة… والشارع يحرّك التأليف
– الحكومة على نار الإطارات المشتعلة
– الشارع يستعيد حماوته
النهار :
– سباق مخيف بين وفيات كورونا وعصيان الشارع
الأنباء :
– 70 % من الإصابات الجديدة سببها السلالة المتحوّرة .. ورقم قياسي مخيف للوفيات
– الحُكم يُبدِع في جعل حياة اللبنانيين مستحيلة.. ويبحث عن “بدعة” لتمديد ذلك
الاسرار
البناء
– تقول مصادر مالية إن ملف حاكم مصرف لبنان فُتح ولن يُغلَق وإن الحماية السياسية داخليّة كانت أم خارجية معيارها منع فتح الملف، أما وقد فُتِح فلم تعُد بيد السياسة القدرة على إغلاقه، لأن ما قاله الحاكم نفسه يكفي لبقاء الملف مفتوحاً طالما أن هناك تحويلات ولحسابات تتداخل بين وضعه الرسميّ ومصالحه الخاصة، وفي ظرف مالي سيئ للدولة.
– قال دبلوماسي فرنسي إن شهر آذار سيكون فاصلاً في الانتقال نحو العودة إلى الاتفاق النوويّ، حيث تدخل إيران مرحلة التخصيب المرتفع ويستحقّ اجتماع لجنة المشاركين في الاتفاق التي يمكن أن يبدأ الأميركيون بالعودة للمشاركة باجتماعاتها ترجمة لانضوائهم تحت الاتفاق.
الجمهورية
– يجري البحث جدّيًا في الكواليس لوقف دعم الصرّافين وعدم إمدادهم بالدولار المدعوم على سعر 3900 ليرة لبنانية خاصة بعد علامات استفهام كبيرة حول من استفاد منها ولماذا كل هذا التأخير في وقف هدر اموال المودعين.
– يقول سياسي عريق إن المسؤولين هم سبب الأزمة لأنهم لا يتمتعون بأهلية تخوّلهم معالجة الأمور المصيرية في البلاد.
– توقفت سفيرة إحدى الدول الغربية في بيروت أمام ما نشر حول ملف حساس لم تطلع هي عليه وسألت كيف عرفوا بمحتوياته؟
اللواء
– تبلغت جهات لبنانية أن تفاهماً حصل بين واشنطن وباريس على أن تتولى الأخيرة المفاوضة مع طهران حول الملف النووي الإيراني.
– فوجئت أكثر من جهة بلجوء فريق سياسي إلى توتير الوضع من خلال التلميح الواضح إلى خيار التمديد الممجوج والمرفوض.
– ما تزال استقالة مدير عام وزارة حسّاسة دون بت، ولم يعرف مصيرها… ولا حتى البدائل!
النهار
– اثار كلام للنائب ماريو عون عن التمديد للرئيس ميشال عون عاصفة من الردود عبر وسائل التواصل الاجتماعي وسألوا عن انجازات تستحق التمديد ربطاً بكلام سابق للنائب سليم الخوري عن البقاء في وزارة الطاقة لاستكمال ما سماه “انجازات نريد ان نكملها”.
– يلاحَظ أنّ مكاتب استشارية هندسية وسواها، إلى بعض الرياضيين المخضرمين ممن يملكون مؤسسات رياضية، انتقلوا في الأسابيع الماضية إلى دبي وبعض دول الخليج وأقفلوا مؤسساتهم في لبنان.
– تُعقد لقاءات متواصلة وبعيداً من الإعلام لتيار سياسي بارز حيث تُدرس كل الخيارات، ويُنقل أنّ مواقف مهمة جداً سيقدم عليها رئيس التيار في وقت غير بعيد.
الأنباء
– موقف مستهجن حول استحقاق من المبكر الحديث عنه في رسالة جسّ نبض على ما يبدو.
– تيار سياسي يواصل ممارسة الازدواجية في مواقفه والتصعيد في بياناته ليعود وينفي أي دور تعطيلي له
المصدر: صحف