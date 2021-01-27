عناوين وأسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 27 كانون الثاني 2021 – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2021 - 08:34

عناوين وأسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 27 كانون الثاني 2021

منذ 35 mins 27 January، 2021
اسرار الصحف - أسرار
صحافة - صحافة محلية

العناوين

الأخبار :

–  موازنة 2021: الانهيار لم يحصل‎!‎

–  قضيّة سلامة السويسريّة: صمت سياسي مريب

–  هيئة التشريع:حسابات المصارف مشمولة بالتدقيق الجنائي

–  طرابلس تحتجّ على الإقفال: شرارة انتفاضة شــعبية؟

–  منتخبات لبنان في «سجن الإقفال العامّ»

–  تصاعد موجة الاحتجاج في تونس: انسداد سياسي يُعمّق الأزمة

البناء :

–  قطع طرقات ومواجهات مع الجيش أبرزها ‏شمالاً … وأسئلة عن اللون السياسيّ

–  اللواء إبراهيم يبدأ زيارات مكوكيّة بمواكبة الرئيس بري لإحداث خرق بين بعبدا وبيت الوسط

–  الشيخ ‏قاسم مودّعاً كوبيتش: متمسّكون بمقاومتنا… وللإسراع بتشكيل الحكومة

الديار :

–   رقعة الاحتجاجات الشعبية تتسع وعنف في طرابلس… هل تتجدد ‏انتفاضة 17 تشرين؟

–  تعويل على حركة فرنسية لحلحلة التصلب اللبناني حكوميا

–  شيا في بعبدا وعين التينة… هل تستأنف مفاوضات الترسيم قريبا؟

اللواء :‎

–  “‎إقفال التسوية” ومجابهة الفقراء يهدّدان بانفجار واسع‎!‎

–  تردّد “عوني” بالاتصال بالحريري ومحاولة لإحراج دياب..

–  عداد الوفيات يسابق منصة اللقاحات

الجمهورية :

–  ضغط فرنسي و”دفشة” أميركية ‏ناعمة… والشارع يحرّك التأليف

–  الحكومة على نار الإطارات المشتعلة

–  الشارع يستعيد حماوته

النهار :

–  سباق مخيف بين وفيات كورونا وعصيان الشارع

الأنباء :

–   ‎70 % ‎من الإصابات الجديدة سببها السلالة المتحوّرة .. ورقم قياسي مخيف للوفيات

–  الحُكم يُبدِع في جعل حياة اللبنانيين مستحيلة.. ويبحث عن “بدعة” لتمديد ذلك

الاسرار

البناء‎

–  ‎ ‎تقول مصادر مالية إن ملف حاكم مصرف لبنان فُتح ولن يُغلَق وإن الحماية السياسية داخليّة كانت أم خارجية ‏معيارها منع فتح الملف، أما وقد فُتِح فلم تعُد بيد السياسة القدرة على إغلاقه، لأن ما قاله الحاكم نفسه يكفي لبقاء ‏الملف مفتوحاً طالما أن هناك تحويلات ولحسابات تتداخل بين وضعه الرسميّ ومصالحه الخاصة، وفي ظرف ‏مالي سيئ للدولة‎.

–  قال دبلوماسي فرنسي إن شهر آذار سيكون فاصلاً في الانتقال نحو العودة إلى الاتفاق النوويّ، حيث تدخل إيران ‏مرحلة التخصيب المرتفع ويستحقّ اجتماع لجنة المشاركين في الاتفاق التي يمكن أن يبدأ الأميركيون بالعودة ‏للمشاركة باجتماعاتها ترجمة لانضوائهم تحت الاتفاق‎.‎

الجمهورية‎

–  يجري البحث جدّيًا في الكواليس لوقف دعم الصرّافين وعدم إمدادهم بالدولار المدعوم على سعر 3900 ليرة لبنانية ‏خاصة بعد علامات استفهام كبيرة حول من استفاد منها ولماذا كل هذا التأخير في وقف هدر اموال المودعين‎.

–  يقول سياسي عريق إن المسؤولين هم سبب الأزمة لأنهم لا يتمتعون بأهلية تخوّلهم معالجة الأمور المصيرية في ‏البلاد‎.

–  توقفت سفيرة إحدى الدول الغربية في بيروت أمام ما نشر حول ملف حساس لم تطلع هي عليه وسألت كيف ‏عرفوا بمحتوياته؟

اللواء‎

–  تبلغت جهات لبنانية أن تفاهماً حصل بين واشنطن وباريس على أن تتولى الأخيرة المفاوضة مع طهران حول ‏الملف النووي الإيراني‎.

–  فوجئت أكثر من جهة بلجوء فريق سياسي إلى توتير الوضع من خلال التلميح الواضح إلى خيار التمديد الممجوج ‏والمرفوض‎.

–  ما تزال استقالة مدير عام وزارة حسّاسة دون بت، ولم يعرف مصيرها… ولا حتى البدائل‎!‎

النهار‎

–  اثار كلام للنائب ماريو عون عن التمديد للرئيس ميشال عون عاصفة من الردود عبر وسائل التواصل الاجتماعي ‏وسألوا عن انجازات تستحق التمديد ربطاً بكلام سابق للنائب سليم الخوري عن البقاء في وزارة الطاقة لاستكمال ‏ما سماه “انجازات نريد ان نكملها‎”.

–  يلاحَظ أنّ مكاتب استشارية هندسية وسواها، إلى بعض الرياضيين المخضرمين ممن يملكون مؤسسات رياضية، ‏انتقلوا في الأسابيع الماضية إلى دبي وبعض دول الخليج وأقفلوا مؤسساتهم في لبنان‎.

–  تُعقد لقاءات متواصلة وبعيداً من الإعلام لتيار سياسي بارز حيث تُدرس كل الخيارات، ويُنقل أنّ مواقف مهمة جداً ‏سيقدم عليها رئيس التيار في وقت غير بعيد‎.‎

الأنباء

–  موقف مستهجن حول استحقاق من المبكر الحديث عنه في رسالة جسّ نبض على ما يبدو‎.‎

–  تيار سياسي يواصل ممارسة الازدواجية في مواقفه والتصعيد في بياناته ليعود وينفي أي دور تعطيلي له‎

المصدر: صحف

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