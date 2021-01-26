مصادر المنار: الضغط لإنجاز التأليف لا يكون على طرف واحد بل على كلّ المعنيين به ، وحين يقع، أحد لن يخرج مُنجِزا لوحده أو منتصرا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2021 - 21:06

مصادر المنار: الضغط لإنجاز التأليف لا يكون على طرف واحد بل على كلّ المعنيين به ، وحين يقع، أحد لن يخرج مُنجِزا لوحده أو منتصرا

منذ 7 mins 26 January، 2021
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