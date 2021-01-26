مصادر المنار: حركة اللواء ابراهيم واكبها اهتمام من رئيس مجلس النوّاب نبيه بري وحزب الله – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2021 - 21:06
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إعلام العدو: مراسل المنار علي شعيب يتمكن من التقاط صور واضحة لطائرات إف 35 المتطورة أثناء خرقها الأجواء اللبنانية
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يبحث مع السفيرة الاميركية مسألة التفاوض بشأن الحدود البحرية الجنوبية
الرئيس عون يؤكد للسفيرة الاميركية موقف لبنان لجهة معاودة اجتماعات التفاوض انطلاقا من الطروحات التي قدمت سابقا
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يستقبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيش في زيارة وداعية
الشيخ قاسم يشدد أمام ضيفه على موقف حزب الله الداعي الى الإسراع في تشكيل الحكومة من اجل التفرغ لمعالجة التحديات القائمة
الشيخ قاسم: حزب الله بما يمثل من مقاومة هو جزء لا يتجزأ من إرادة اللبنانيين في مقاومة الإحتلال الصهيوني للأرض اللبنانية
تكتل لبنان القوي: التكتل يطرح تساؤلات جدية حول ما إذا كان رئيس الحكومة المكلف يريد فعلا تشكيل حكومة ام انه يحتجز التكليف
تكتل لبنان القوي: الملفات الصحية والمالية والاقتصادية والمعيشية الضاغطة تستدعي قيام حكومة تصريف الاعمال بواجبها الدستوري
مصادر متابعة لملف تأليف الحكومة للمنار: اللواء عباس ابراهيم إلتقى المعنيين بالتأليف وحاول تقريب وجهات النظر
مصادر المنار: حركة اللواء ابراهيم واكبها اهتمام من رئيس مجلس النوّاب نبيه بري وحزب الله
مصادر المنار: يحصل تواصل بين المرجعيات الروحية للطّوائف كافة عنوانه "البحث عن مخرج للأزمة السياسية الراهنة"
مصادر المنار: التحرّك في الشارع من لون واحد والجهة المحرّكة معروفة الانتماء السياسي والهدف هو الضغط على رئيس الجمهورية
محتجون يقطعون عدداً من الطرقات في طرابلس بالاطارات المشتعلة احتجاجاً على الوضع المعيشي والظروف الاقتصادية
الصحة اللبنانية: تسجيل 73 حالة وفاة و3505 اصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الاخيرة
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة سلفيت جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن
المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: سنوقف العمل بالبروتوكول الإضافي في 21 من الشهر المقبل إذا لم ترفع العقوبات
وزيرا خارجية روسيا وإيران سيرغي لافروف ومحمد جواد ظريف: موسكو وطهران تريدان إنقاذ الاتفاق النووي
لافروف: القضية المطروحة حاليا على نحو خاص هي إنقاذ هذا لاتفاق وموسكو كما طهران تتمنى العودة إلى تنفيذه بشكل تام وكامل
ظريف: ايران تتطلع الى تشكيل اتحاد تعاون سداسي في المنطقة والعلاقات الاستراتيجية بين طهران وموسكو عميقة
وحدات هيئة الحشد الشعبي تنفذ عملية عسكرية تستهدف تطهير وتفتيش منطقة البعيث والقرى المجاورة لها شرق محافظة صلاح الدين
المستشارة الالمانية انجيلا ميركل: جائحة كورونا ستؤثر على حياة الناس لشهور وأعوام مقبلة
رئيسة المفوضية الأوروبية: على مصنعي اللقاحات الإيفاء بوعودهم وتنفيذ التزاماتهم بعدما استثمرت أوروبا المليارات لتطويرها
رويترز: سماع دوي انفجار في العاصمة السعودية الرياض والسبب غير واضح
الرئيس التونسي يعارض التعديل الحكومي الذي سيعرض على البرلمان معتبراً أن بعض الاسماء الجديدة تحوم حولها شبهات فساد
رئيس الوزراء الايطالي جوزيب كونتي يقدم استقالته من منصبه
وزير الخارجية الروسية: انعقاد لقاء "صيغة أستانا" المقبل في مدينة سوتشي الشهر المقبل
الصليب الأحمر اللبناني يضع الرقم 1760 كخط ساخن لطلب أجهزة تنفس لمن هم بحاجة وفقا لتقرير الطبيب المختص
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
مستشار الأمن القومي الأمريكي: سنعمل مع حلفائنا الأوروبيين في قضايا عدة منها ما يخص الصين وإيران وروسيا
الكرملين يرحب باقتراح بايدن تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية (نيو ستارت)
الأمم المتحدة: مليونا نازح بسبب أعمال العنف في منطقة الساحل الإفريقي في عدد قياسي محزن
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مصادر المنار: حركة اللواء ابراهيم واكبها اهتمام من رئيس مجلس النوّاب نبيه بري وحزب الله
منذ 9 mins
26 January، 2021
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