مصادر متابعة لملف تأليف الحكومة للمنار: قبل اتصال ماكرون – بايدن وبعده، تواصل فرنسي مع أطراف سياسيين لبنانيين، لم يحمل الا الحث على ضرورة الاسراع في تشكيل الحكومة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2021 - 21:06

مصادر متابعة لملف تأليف الحكومة للمنار: قبل اتصال ماكرون – بايدن وبعده، تواصل فرنسي مع أطراف سياسيين لبنانيين، لم يحمل الا الحث على ضرورة الاسراع في تشكيل الحكومة

منذ 10 mins 26 January، 2021
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