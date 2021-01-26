البنتاغون يدرس إمكانية إقامة قواعد إضافية في السعودية

تنظر الولايات المتحدة في إمكانية إقامة قواعد عسكرية إضافية في المملكة العربية السعودية “على خلفية التوتر مع إيران”، وفق ما أفادت وكالة “أسوشيتد برس” الثلاثاء. وأوضحت الوكالة أن “العسكريين الأمريكيين يدرسون إمكانية استخدام كل من ميناء ينبع على ساحل البحر الأحمر ومطاري تبوك والطائف الدوليين”.

وأشارت “أسوشيتد برس” إلى أن “استخدام هذه المواقع من شأنه توسيع إمكانيات القوات الأمريكية في السيطرة على البحر الأحمر، الممر البحري الهام”. ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية العقيد بيل أوربان، قوله إن “دراسة إمكانية استخدام المواقع الثلاثة بدأت قبل أكثر من عام، وإن الحديث يدور عن إجراءات تخطيط عقلانية لا بد منها لجعل هذه المواقع في متناول القوات الأمريكية بشكل مؤقت أو في ظروف معينة في حالات الطوارئ”.

وزعم الضابط الأمريكي أن هذه الخطوات “ليست استفزازية إطلاقا”، ولا تعني تعزيز دور الولايات المتحدة في المنطقة، على حد تعبيره. وذكّرت الوكالة أن القائد العام للقيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث فرانك ماكينزي، زار ميناء ينبع الاثنين. وتملك الولايات المتحدة قواعد عسكرية عدة في منطقة الشرق الأوسط، بما فيها “مجمع قرية إسكان” في السعودية، حيث يقوم خبراء أمريكيون بتدريب العسكريين السعوديين.

المصدر: روسيا اليوم