المستوطنات التي تبنيها “إسرائيل” على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية وفق القانون الدولي وتعد عقبة أمام السلام (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2021 - 18:02

المستوطنات التي تبنيها “إسرائيل” على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية وفق القانون الدولي وتعد عقبة أمام السلام (سبوتنيك)

منذ 1 ساعة 26 January، 2021
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