الرئيس بري استقبل السفيرة الاميركية وكوبيتش مودعا وأثار موضوع استباحة اسرائيل للأجواء اللبنانية

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه في لبنان وتسلمه مهمة جديدة في ليبيا.

وأثار رئيس المجلس في خلال اللقاء موضوع “استباحة اسرائيل للاجواء اللبنانية واستخدامها منصة لاستهداف سورية فضلا عن تماديها في خروقها البرية وآخرها اختطاف احد الرعاة ومحاولتها اختطاف آخر من داخل الاراضي اللبنانية في خراج مزارع شبعا في انتهاك واضح وصريح للقرار 1701”.

السفيرة الاميركية

والتقى الرئيس بري سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دورثي شيا حيث، وعرض معها الاوضاع العامة لا سيما تداعيات الازمة الخانقة التي تعصف بلبنان.

وأثار بري مع السفيرة شيا موضوع مفاوضات ترسيم الحدود البحرية والبرية غير المباشرة، مشددا على “أهمية إستئنافها بزخم نظرا لأهمية النتائج المتوخاة منها للبنان ولتثبيت حقوقه السيادية وإستثمار ثرواته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام