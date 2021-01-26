الصحة الفلسطينية: تسجيل 10 حالات وفاة و660 اصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الثلاثاء انه تم تسجيل 10 حالات وفاة و660 اصابة بوباء كورونا في كافة الاراضي الفلسطينية خلال 24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة أنها “سجلت حالتي وفاة في الضفة الغربية: الخليل 2، قطاع غزة 5 وفيات، مدينة القدس 3”.

وأوضحت الوزارة أنها “سجلت إصابات جديدة بالفيروس، على النحو التالي: سلفيت (22)، نابلس (71)، ضواحي القدس (28)، طوباس (18)، بيت لحم (25)، رام الله والبيرة (76)، طولكرم (13)، قلقيلية (5)، الخليل (22)، جنين (12)، أريحا والأغوار (3)، قطاع غزة (214)، مدينة القدس (151)”.

المصدر: فلسطين اليوم