ظريف: ايران تسجل رسميا اللقاح الروسي “سبوتنيك في” ضد فيروس كورونا وتتطلع للانتاج المشترك – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 26 2021 - 14:50

ظريف: ايران تسجل رسميا اللقاح الروسي “سبوتنيك في” ضد فيروس كورونا وتتطلع للانتاج المشترك

منذ 39 mins 26 January، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة