ظريف: ايران تسجل رسميا اللقاح الروسي “سبوتنيك في” ضد فيروس كورونا وتتطلع للانتاج المشترك – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2021 - 14:50
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إعلام العدو: مراسل المنار علي شعيب يتمكن من التقاط صور واضحة لطائرات الف 35 المتطورة أثناء خرقها الأجواء اللبنانية
رئيس الجمهورية ميشال عون يبحث مع السفيرة الاميركية مسألة التفاوض بشأن الحدود البحرية الجنوبية
الرئيس عون يؤكد للسفيرة الاميركية موقف لبنان لجهة معاودة اجتماعات التفاوض انطلاقا من الطروحات التي قدمت سابقا
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة سلفيت جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن
المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: سنوقف العمل بالبروتوكول الإضافي في 21 من الشهر المقبل إذا لم ترفع العقوبات
رئيسة المفوضية الأوروبية: على مصنعي اللقاحات الإيفاء بوعودهم وتنفيذ التزاماتهم بعدما استثمرت أوروبا المليارات لتطويرها
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الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
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ظريف في رسالة الى دول الخليج الفارسي: ايران لم تشن حروبا بالوكالة بالمنطقة لأنها لا تملك وكلاء بل أصدقاء
اتفاق بين السودان وكيان العدو على تبادل فتح سفارات بأقرب وقت خلال زيارة لوزير المخابرات الصهيوني إيلي كوهين الى الخرطوم
البحرين: مسيرات شعبية تضامنية مع الشعب اليمني في اليوم العالمي من أجل اليمن وإعلان وحدة المصير بوجه العدوان الأميركي
رئيسة المفوضية الأوروبية: على مصنعي اللقاحات الإيفاء بوعودهم وتنفيذ التزاماتهم بعدما استثمرت أوروبا المليارات لتطويرها
منظمة الصحة العالمية تحذر من اتساع الهوّة بين الأغنياء والفقراء بشأن الحصول على اللقاحات المضادة لكورونا
وزارة الصحّة المكسيكية: حصيلة الوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 في البلاد تجاوزت الـ 150 ألفاً
الرئيس الأميركي جو بايدن يتوقع بحلول الصيف المقبل اقتراب الولايات المتحدة من بلوغ مناعة القطيع ضد فيروس كورونا
مجلس الشيوخ الأميركي يتسلم القرار الاتّهامي بحقّ الرئيس السابق دونالد ترامب لمحاكمته بتهمة التحريض على اقتحام الكونغرس
رئيس فريق الإدعاء في محاكمة ترامب: ترامب تورط في ارتكاب جرائم وجنح جسيمة من خلال التحريض على العنف
مسؤولون في البنتاغون: جنود الحرس الوطني المنتشرون في واشنطن سيبقون حتى منتصف آذار/مارس بسبب "تهديدات مستمرّة"
البيت الأبيض: الرئيس بايدن يؤكد في اتصال مع المستشارة الألمانية عزمه تقوية التحالف مع حلف الناتو والاتحاد الأوروبي
مجلس الشيوخ الأميركي يثبّت تعيين "جانيت يلين" في منصب وزيرة الخزانة
رويترز: سماع دوي انفجار في العاصمة السعودية الرياض والسبب غير واضح
الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش: العالم يمر بأسوأ أزمة اقتصادية منذ مئة عام
الخارجية الإيرانية: وفد سياسي من حركة طالبان يصل الى طهران لبحث مسار عملية السلام في أفغانستان
الرئيس التونس يعارض التعديل الحكومي الذي سيعرض على البرلمان معتبراً أن بعض الاسماء الجديدة تحوم حولها شبهات فساد
تونس: اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين في سبيطلة بعد وفاة شاب متأثراً بجراح أصيب بها خلال تظاهرة الأسبوع الماضي
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
مستشار الأمن القومي الأمريكي: سنعمل مع حلفائنا الأوروبيين في قضايا عدة منها ما يخص الصين وإيران وروسيا
الكرملين يرحب باقتراح بايدن تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية (نيو ستارت)
الأمم المتحدة: مليونا نازح بسبب أعمال العنف في منطقة الساحل الإفريقي في عدد قياسي محزن
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
ظريف: ايران تسجل رسميا اللقاح الروسي “سبوتنيك في” ضد فيروس كورونا وتتطلع للانتاج المشترك
منذ 39 mins
26 January، 2021
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