التحكم المروري:قطع السير على اوتوستراد #البداوي بالاتجاهين من قبل بعض المحتجين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2021 - 11:32
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وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
زعيم الديموقراطيين في الكونغرس: لائحة الاتهام بحق ترامب ستحال الإثنين على مجلس الشيوخ لمحاكمته بتهمة التحريض على التمرد
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الأمم المتحدة: مليونا نازح بسبب أعمال العنف في منطقة الساحل الإفريقي في عدد قياسي محزن
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
التحكم المروري:قطع السير على اوتوستراد #البداوي بالاتجاهين من قبل بعض المحتجين
منذ 8 mins
26 January، 2021
البداوي
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