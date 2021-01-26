الدفاع المدني: 33 مهمة انقاذ واسعاف في ال 24 ساعة الماضية

اعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، في وزارة الداخلية والبلديات، ان عناصرها تمكنت خلال ال24 ساعة الأخيرة ، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، توزعت كالاتي:

– إخماد حرائق (عدد6):

أعشاب (عدد2): قدموس – شحيم.

منازل (عدد1) : شوكين.

سيارات (عدد1) : عاليه.

كهرباء (عدد1): عمود في البوشرية.

نفايات (عدد1) : البوشرية.

– نقل وإسعاف (عدد 22):

حوادث (عدد 16): برج البراجنة -كفيفان- طريق جديدة – الأوزاعي – بتغرين – الباشورة – طرابلس – الغبيري – برج حمود(3) – الحمرا – مجدل عنجر – عين المريسة – الغينة – المريجة.

– حوادث سير (عدد4): مجدل عنجر ونقل جريحين الى المستشفى – صيدا ونقل جريح الى المستشفى – الكولا ونقل جريحين الى المستشفى – المطيلب ونقل جريحين الى المستشفى.

– مهمات بواسطة الMoto Ambulance (عدد1) : مستيتا.

– نقل جثث (عدد1) : إنتشال جثة رجل مقابل شاطىء الفيدار ونقلها الى المستشفى.

– إغاثة وإنقاذ (عدد4) :

إنقاذ مواطنين محاصرين بسبب الجليد وسحب سيارات عالقة وتسهيل حركة المرور في (عدد3): حراجل(2) – خدث الجبة.

إنقاذ مواطن من تحت الأنقاض إثر إنهيار منزله في بعلبك(عدد1).

– خدمات عامة(عدد1) : لحفد.

مجموع المهام المنفذة خلال ال24 ساعة الأخيرة : 33 مهمة

وذكرت المديرية المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام