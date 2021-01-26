غرفة التحكم المروري : سقوط قتيل و5 جرحى في 4 حوادث سير خلال 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 26 2021 - 08:00

غرفة التحكم المروري : سقوط قتيل و5 جرحى في 4 حوادث سير خلال 24 ساعة

منذ 7 mins 26 January، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة