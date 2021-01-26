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January 26 2021 - 04:10

كورونا في البرازيل.. تسجيل 26816 إصابة و627 وفاة جديدة

منذ 48 mins 26 January، 2021
مراسم دفن شخص توفي جراء إصابته بفيروس كورونا في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية
أخبار دولية - البرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء الاثنين، عن تسجيلها 26816 إصابة و627 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا “كوفيد-19” في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 26816، ليصل العدد الإجمالي إلى 8871393 حالة.

وتأتي هذه الحصيلة بعد أن بلغ مؤشر الإصابات الجديدة في البرازيل يوم 21 يناير 59119 حالة، وفي 22 يناير 56552، وفي 23 يناير 62334، وفي 24 يناير 28323.

كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها رصدت 627 وفاة ناجمة عن المرض، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 217664 شخصا.

المصدر: وكالة رويترز

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